ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കെതിരെ പോരാടി വീരചരമം പ്രാപിച്ച പോരാളിയാണ് ടിപ്പു സുല്‍ത്താനെന്ന് പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. കര്‍ണാടകയില്‍ ടിപ്പു ജയന്തി ആചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബഹുമുഖ വാദങ്ങളെ തള്ളി പ്രസിഡന്റ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കര്‍ണാടക നിയമസഭയുടെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ടിപ്പുവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചത്‌. പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവനയെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിനിധികള്‍ പിന്തുണച്ചു.

മൈസൂര്‍ റോക്കറ്റ് വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്നു ടിപ്പു. ഈ സങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പിന്നീട് യൂറോപ്യന്മാര്‍ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കര്‍ണാടക നിയമസഭയില്‍ പ്രസംഗിച്ചതില്‍ പ്രസിഡന്റിന് അഭിനന്ദനവും സന്തോഷവുമറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ട്വിറ്ററില്‍ രംഗത്തെത്തി.

Congratulations to Hon. President of India Shri Ram Nath Kovind for a statesman like address to the Karnataka legislature. @rashtrapatibhvn