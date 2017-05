ന്യൂഡല്‍ഹി: എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയ്‌ക്കെതിരായി ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ബിജെപി എംപിയും ബോളിവുഡ് നടനുമായ പരേഷ് റാവല്‍ വിവാദത്തില്‍. അരുന്ധതി റോയിയെ സൈനിക ജീപ്പില്‍ കെട്ടണമെന്നായിരുന്നു, കശ്മീരില്‍ യുവാവിനെ മനുഷ്യ കവചമായി ജീപ്പില്‍ കെട്ടിയിട്ടതിനെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

'കശ്മീരിലെ കല്ലേറുകാരനു പകരം അരുന്ധതി റോയിയെയാണ് ജീപ്പില്‍ കെട്ടിയിടേണ്ടത്'- എന്നായിരുന്നു പരേഷ് റാവലിന്റെ വിവാദമായ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റ്. എന്നാല്‍ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അരുന്ധതി റോയിക്കെതിരായ എംപിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

Instead of tying stone pelter on the army jeep tie Arundhati Roy !

റാവലിന്റെ പ്രകോപനപരമായ ട്വീറ്റിനെതിരായി ട്വറ്ററില്‍ വലിയ ഏറ്റമുട്ടലുകളാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രശസ്തരും സാധാകരണക്കാരുമായ നിവധി പേര്‍ ഇതിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാര്‍ലമെന്റ് അംഗത്തില്‍നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലാത്ത പെരുമാറ്റമാണ് റാവലിന്റേതെന്ന് നിരവധി പേര്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നു.

'നന്നായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ ഒരു മാതൃകാ പാര്‍ലമെന്റേറിയനാണെ'ന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സാഗരികാ ഘോഷിന്റെ പരിഹാസം.

Wonderful sir, too good. You really are a model parliamentarian https://t.co/rPjPWRYC3Q

ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലാണ് കശ്മീരി യുവാവിനെ ജീപ്പിനു മുന്നില്‍ കെട്ടിവെട്ടിവെച്ച് സൈനികര്‍ റോന്തുചുറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. യുവാവിനെ സൈന്യം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കുമുന്നില്‍ മനുഷ്യകവചമായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

@SirPareshRawal Your acting was often commendable but your prejudiced mindset is condemnable. Telling d army to hide behind a brave woman is shameful