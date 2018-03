ഹൈദരാബാദ്:അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ മൂന്ന് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ നാളെ പൂര്‍ണമായും സ്ത്രീകള്‍ നിയന്ത്രിക്കും. ഗണ്ടകല്‍ ഡിവിഷനിലെ ചന്ദ്രഗിരി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, സെക്കന്തരാബാദ് ഡിവിഷനിലെ ബെഗംപെറ്റ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, ഗുണ്ടൂര്‍ ഡിവിഷനിലെ ഫിരാംഗിപുരം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ എന്നിവയാണ് നാളെ വനിതകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക.

സുരക്ഷാ ചുമതല മുതല്‍ ഒരു ദിവസം ഈ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നടക്കുന്ന എല്ലാ ജോലികളും നാളെ സ്ത്രീകളാവും ചെയ്യുകയെന്ന് സൗത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ എം.ഉമാശങ്കര്‍ കുമാര്‍ അറിയിച്ചു. താരതമ്യേന തിരക്ക് ഏറെയുള്ള റെയില്‍ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളും.

നാല് അസിസ്റ്റന്‍ഡ് സ്റ്റേഷന്‍ മാസറ്റര്‍, മൂന്ന് പോയിന്റ് വുമണ്‍, എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ചന്ദ്രഗിരി സ്‌റ്റേഷനിലെ വനിതാ ജീവനക്കാര്‍.

എട്ട് വനിതാ ക്ലര്‍ക്ക്, എന്‍ക്വയറി കം റിസര്‍വേഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്‌സ്, ആറ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാര്‍, രണ്ട് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടേഴ്‌സ് എന്നിവരടങ്ങിയാണ് ബെഗംപറ്റ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ ജീവനക്കാര്‍. അസിസ്റ്റന്‍ഡ് സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അടക്കം 11 വനിതകളാണ് ഫിരാംഗിപുരം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

