ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാമില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് സംഘത്തിനു നേര്‍ക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞവര്‍ക്കെതിരെ സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പില്‍ പതിനാറുവയസ്സുകാരി ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു.

ഷക്കീര്‍ അഹമ്മദ്(22) ഇര്‍ഷാദ് മജീദ്(20) അന്ദ്‌ലീപ്(16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. റെഡ്‌വനി മേഖലയില്‍ പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന സംഘത്തിനു നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്.

മരിച്ചവരെല്ലാം കുല്‍ഗാമിലെ ഹവൂരാ സ്വദേശികളാണ്. പത്തോളം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ഇതില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കുല്‍ഗാം, അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലകളില്‍ മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ താത്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

