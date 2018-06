ചെന്നൈ: പൊതുസ്ഥലത്ത് വച്ച് കാലിന്മേല്‍ കാല്‍ കയറ്റി വച്ച് ഇരുന്നതിന് മൂന്ന് ദളിതരെ വെട്ടിക്കൊന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ കാച്ചത്താനം ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച്ച കറുപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയില്‍ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ കാലിന്മേല്‍ കാല്‍ കയറ്റി വച്ചിരുന്നതാണ് അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇതുകണ്ടുവന്ന ഉയര്‍ന്നജാതിയിലുള്ളവര്‍ യുവാക്കള്‍ തങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാരോപിച്ച് വാക്കേറ്റത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഇത് ജാതീയ സംഘര്‍ഷമായി മാറുകയായിരുന്നു.

ദളിതര്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നതോടെ അവര്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുകയും അതിന്മേല്‍ രണ്ട് പേര്‍ കസ്റ്റഡിയിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇവര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടന്‍ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേര്‍ന്ന് ദളിത് ഗ്രാമത്തിലെത്തി അതിക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയുമായിരുന്നു.

ഗ്രാമത്തിലെ വൈദ്യുതബന്ധം വിഛേദിച്ച അക്രമിസംഘം മുന്‍നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ആള്‍ക്കാരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നിരവധി വീടുകള്‍ തകര്‍ക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസുകാര്‍ അക്രമിസംഘത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്‌തെന്നാരോപിച്ച് ഗ്രാമവാസികള്‍ പ്രതിഷേധത്തിലായി. തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ സംഭവത്തിലിടപെടുകയും ആരോപണവിധേയരായ പോലീസുകാരെ സസ്‌പെന്‍ഷനിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കാച്ചത്താനം ഗ്രാമത്തില്‍ 30 ദളിത് കുടുംബങ്ങളും 5 സവര്‍ണ ഹിന്ദുകുടുംബങ്ങളുമാണുള്ളത്.

