ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ശുചിയാക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാന് അര്‍ഹതയുള്ളതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഒരു ഏഷ്യ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗത്തിന്റെ 125-ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ വിജ്ഞാന്‍ ഭവനില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തെ ശുചിയാക്കുന്നവരാണ് ഭാരതമാതാവിന്റെ യഥാര്‍ഥ മക്കള്‍. അവര്‍ക്കാണ് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാന്‍ അര്‍ഹത. ആദ്യം നിര്‍മിക്കേണ്ടത് ശൗചാലയങ്ങളാണ്. അതിനു ശേഷം പ്രാര്‍ഥനാ മുറികള്‍ നിര്‍മിച്ചാല്‍ മതി. സര്‍വ്വകലാശാലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ ശുചിത്വത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചരണപരിപാടികള്‍ നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2001ന് മുന്‍പ് ഒരു 9/11 ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 1893ല്‍ ആയിരുന്നു. ആ 9/11 സ്‌നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു, ഏകതയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു, സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. അന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകള്‍ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ ഏകത്വത്തിന്റെ ശക്തിയെന്തെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയില്‍ വെച്ച് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയും യുവത്വവും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയ മഹാനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍. രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാര്‍ഷിക വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദിയായത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ആശയങ്ങളാണ്.

ഒരു ഏഷ്യ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാനാകുക ഏഷ്യയ്ക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യങ് ഇന്ത്യ, ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാഷണം.

