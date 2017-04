ന്യൂഡല്‍ഹി: സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിനുനേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന മാവോവാദികള്‍ ഗ്രാമീണരെ മനുഷ്യ കവചമാക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തും. മാവോവാദികള്‍ക്കെതിരായ നീക്കം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മെയ് എട്ടിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സുക്മയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മാവോവാദി ആക്രമണം അതിക്രൂരമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജവാന്‍മാരുടെ ജീവത്യാഗം വെറുതെയാകില്ല -വീരമൃത്യുവരിച്ച സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്‍മാര്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാവോവാദികളുടെ നൈരാശ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആക്രമണം. ആദിവാസി മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് എതിരാണ് അവര്‍. എന്നാല്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നോട്ടുപോകില്ലെന്നും രാജ്‌നാഥ്‌സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിനുനേരെ മാവോവാദികളുടെ ആക്രമണം നടന്നത്. 25 സി.ആര്‍.പി.എഫ് ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചു.

