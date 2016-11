ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചവര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അവര്‍ക്ക് കള്ളപ്പണം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് സമയം ലഭിക്കാതിരുന്നതാണ് നോട്ടു നിരോധനത്തെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ കാരണമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാ ദിനാചരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പാര്‍ലമെന്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

നോട്ട് പിന്‍വലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താതിരുന്നതല്ല അവരുടെ പ്രശ്‌നം, അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് സമയം ലഭിക്കാത്തതാണ്. രഹസ്യാത്മകതയാണ് നോട്ട് പിന്‍വലിക്കലിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകം. കള്ളപ്പണം കൈവശമുള്ളവര്‍ക്ക് അത് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അവസരം നല്‍കാതിരിക്കുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഇതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത്.

ഏതൊരാള്‍ക്കും അയാളുടെ പണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലോകം മാറുകയാണ്. കറന്‍സി രഹിതമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് രാജ്യം മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കള്ളപ്പണത്തിനെതിരായ യുദ്ധത്തിലെ യോദ്ധാക്കളാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

