ന്യൂഡല്‍ഹി: സിപിഎമ്മുമായി ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് ബംഗാളിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം. സിപിഎമ്മുമായി സഖ്യം രൂപീകരിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടി പിളരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നേതാക്കള്‍ നല്കി. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഖ്യം ചേരണമെന്ന അഭിപ്രായവും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും അറിയിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാനാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചത്. എംപിമാരും എംഎല്‍എമാരുമായും ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്ക്ക് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചു. സിപിഎമ്മുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ഭൂരിഭാഗവും വ്യക്തമാക്കിയത്. ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെത്തിയ 40 പേരില്‍ 90 ശതമാനവും തൃണമൂലുമായി സഖ്യം ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടത് സഖ്യം രൂപീകരിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടി പിളരുമെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും നേതാക്കള്‍ നല്കി. സിപിഎമ്മുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള അതിര്‍രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയെ പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നും നിരവധി നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുജാപൂര്‍ എംപിയുള്‍പ്പടെ ചില കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തൃണമൂല്‍ നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

