ലഖ്‌നൗ: 'ഇന്ത്യയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചത് മഹാഭാരതകാലത്താണെങ്കില്‍ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് അതിനും മുമ്പ് രാമായണകാലത്താണ്.' ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദിനേഷ് ശര്‍മ്മയുടേതാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍!

"സീതാദേവിയെ ഉഴവുചാലിലെ മണ്‍കുടത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയെന്നാണ് രാമായണം പറയുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെസ്റ്റ്ട്യൂബ് ശിശു സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നല്ലേ ഇതിനര്‍ഥം." ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ദിനേഷ് ശര്‍മ്മയുടെ ഈ പരാമര്‍ശം.

ആധുനിക കാലത്തെ പല സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും തുടക്കം പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും ആണെന്നാണ് ദിനേഷ് ശര്‍മ്മയുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധവിവരം തത്സമയം ഹസ്തിനപുരിയില്‍ ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിച്ചത് തേരാളിയായിരുന്ന സഞ്ജയനാണ്. അത് 'തത്സമയ വാര്‍ത്താ സംപ്രേഷണ'മാണ്. അങ്ങനെയല്ല എങ്കില്‍, പിന്നെയെന്താണ് 'ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ്' എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം.

അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ടര്‍ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് യുദ്ധവിവരങ്ങള്‍ അപ്പപ്പോള്‍ അറിഞ്ഞത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിജയമാണെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതു സാധിച്ചതെന്നും ദിനേഷ് ശര്‍മ പറയുന്നു.

നാരദമഹര്‍ഷിയെയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായിട്ടാണ് ശര്‍മ കാണുന്നത്. 'നിങ്ങളുടെ' ഗൂഗിള്‍ മെസഞ്ചര്‍ സംവിധാനം ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയതെങ്കില്‍ 'ഞങ്ങളുടെ' മെസഞ്ചര്‍ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുമുന്‍പേ നാരദന്റെ രൂപത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ശര്‍മയുടെ വാദം. എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സന്ദേശമെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാരദന്റെ സേവനം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റേതു തന്നെയാണെന്നും ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

ഇന്റര്‍നെറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സംവിധാനങ്ങളും മഹാഭാരതകാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും നാരദനെ ഗൂഗിളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

ദിവ്യദൃഷ്ടി, പുഷ്പകരഥം തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധ കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നും മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യയോ ഉപകരണമോ അതിനു പിന്നിലുണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള ത്രിപുര ഗവര്‍ണര്‍ തഥാഗത് റോയിയുടെ 'കണ്ടെത്തലും' അടുത്തിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

