കൊല്‍ക്കത്ത: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പൊതുപരിപാടിക്കിടയില്‍ പന്തല്‍ തകര്‍ന്ന് ഇരുപതിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിപാടിക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്ത് പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡോക്ടറുള്‍പ്പെടെയുള്ള പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ മുന്നില്‍ നിന്നത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂരില്‍ നടത്തിയ ബിജെപി റാലിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. മഴ കാരണം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍മിച്ച പന്തലാണ് തകര്‍ന്ന് വീണത്. ധാരാളം പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികള്‍ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു. പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പന്തല്‍ തകര്‍ന്നു വീഴുന്നത് കണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പരിക്കേറ്റവര്‍ക്കാവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡോക്ടറുള്‍പ്പെടെയുള്ള പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും സഹായത്തിനിടെ നേതൃത്വം നല്‍കി. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരാനിടയുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

യോഗത്തിനിടയില്‍ പന്തലിന് മുകളില്‍ കയറിയവരോട് താഴെയിറങ്ങാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപകടം നടന്നപ്പോള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പൊതുയോഗത്തിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആശുപത്രിയില്‍ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ച കാരണമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആരോപിച്ചു.

