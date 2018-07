ഗാന്ധിനഗര്‍: രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സാങ്കേതികവിദഗ്ധനും സംരംഭകനുമായ സാം പിത്രോദ. മതങ്ങളല്ല ശാസ്ത്രമാണ് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നേതാക്കന്മാര്‍ യുവതലമുറയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാം പിത്രോദ ആരോപിച്ചു. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന സാം പിത്രോദയുടെ ആരോപണം ആരെ ഉന്നം വച്ചുള്ളതാണെന്ന് വാക്കുകളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.

'അമ്പലം,മതം,ദൈവം,ജാതി തുടങ്ങി രാജ്യത്ത് സജീവമാകുന്ന ചര്‍ച്ചകളെക്കുറിച്ച് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. നാളേക്ക് വേണ്ടി മഹത്തായ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പോവുന്നത് അമ്പലങ്ങളല്ല. ഭാവി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയായിരിക്കും. 'കര്‍ണാവതി സര്‍വ്വകലാശാല യൂത്ത് പാര്‍ലമെന്റില്‍ സംസാരിക്കവേ പിത്രോദ പറഞ്ഞു.

പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ ആരും ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പിത്രോദ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആരെങ്കിലും തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്താല്‍ തന്നെ അത് രാഷ്ട്രീയമാനമുള്ളതാകും. വാചാടോപം അധികമായിരിക്കും എന്നാല്‍ പ്രസക്തമായത് വളരെക്കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുകയുമുള്ളു. രാജ്യത്തെ യുവസമൂഹം തെറ്റായ പാതയിലേക്കാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രസംഗിക്കാന്‍ മാത്രമറിയാവുന്ന രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളാണ് അതിന് കാരണം. ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെറുതെ സംസാരിക്കാന്‍ മാത്രമേ ഇക്കൂട്ടര്‍ക്കറിയൂ. വിവരം തീരെയില്ലാത്തവരാണ് ഇക്കൂട്ടര്‍. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇവര്‍ക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ നയിക്കാന്‍ യോഗ്യരുമല്ല ഇവരെന്നും പിത്രോദ ആരോപിച്ചു.

മാതാപിതാക്കളും ഗുരുക്കന്മാരും ചിന്തിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടി ഉര്‍ന്ന തലത്തില്‍ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പിത്രോദ വിദ്യാര്‍ഥികളോട് പറഞ്ഞു. നിരവധി സ്വയംസംരംഭക അവസരങ്ങള്‍, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍, എവിടെയിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാവുന്ന അവസരം തുടങ്ങിയവ ഭാവിയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിത്രോദ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

