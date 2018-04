ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ക്ക് അനുയായികളുടെ വക പാലഭിഷേകം. സ്പീക്കര്‍ സിരികൊണ്ട മധുസൂദന ചാരിക്കാണ് അനുയായികള്‍ പാലഭിഷേകം നടത്തിയത്.

ഭൂപലപെള്ളി ജില്ലയിലെ ഒരു ചടങ്ങല്‍ പങ്കെടുക്കവേ ആയിരുന്നു ഇത്. അനുയായികളുടെ പാല്‍ അഭിഷേകത്തിന് മധുസൂദന ചാരി ഇരുന്നുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്പീക്കര്‍ക്ക് പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അനുയായികളില്‍ ചിലര്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഭുപല്‍പള്ളി മണ്ഡലത്തെയാണ് മധുസൂദന ചാരി നിയമസഭയില്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മധുസുദന ചാരിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നത്‌

#WATCH Milk poured on Telangana assembly speaker S. Madhusudhana Chary by his followers at an event in Bupalapelli district of Telangana. pic.twitter.com/3O0ynzamoY