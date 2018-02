പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്ങിനെതിരെ ഭൂമിതട്ടിപ്പു കേസില്‍ പോലീസ് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി ആര്‍ ജെ ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് തേജസ്വിയുടെ പരിഹാസം.

നിതീഷ് കുമാറിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാന്‍ തേജസ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ബിഹാറില്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ബി ജെ പി. സഖ്യകക്ഷിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ ഭൂമിതട്ടിപ്പു കേസില്‍ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതോടെയാണ് വിമര്‍ശനവുമായി തേജസ്വി രംഗത്തെത്തിയത്.

നിതീഷ് കുമാര്‍ജീ,

ലജ്ജിക്കേണ്ട

വായ തുറന്നാലും

മനഃസാക്ഷിയെ ഉണര്‍ത്തിയാലും

നീതിബോധത്തെ വിളിച്ചാലും

ഊമയാകരുതെ

ഭയക്കരുതേ

രാജിക്കത്തുമായി ഗവര്‍ണര്‍ഹൗസിലേക്ക് പോയാലും. താങ്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ഗിരിരാജ് സിങ് ബിഹാറിലെ സാധാരണക്കാരുടെ മൂന്നേക്കര്‍ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

नीतीश कुमार जी,



शर्म ना करिए।

मुँह खोलिए।

अंतरात्मा जगाइये।

नैतिकता को बुलाइये।

गूँगे मत बनिए।

डरिए मत।



इस्तीफ़ा लिखकर गवर्नर हाउस जाइये। आपके परम दुलारे परम प्यारे मित्र और केंद्रीय मंत्री गिरीराज ने बिहार के दलितों की लगभग तीन एकड़ जमीन कब्ज़ा ली है।



ऐक्शन लीजिए, डरिए मत। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 8, 2018

നേരത്തെ അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തേജസ്വി യാദവിന്റെ പേര് ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിതീഷ് കുമാര്‍ ആര്‍ ജെ ഡിയുടെ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം ചേര്‍ന്നത്. ഇതിനെ ട്വീറ്റിലൂടെ തേജസ്വി പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ഗിരിരാജ് ഉള്‍പ്പെടെ 33 പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. അസോപുര്‍ ഗ്രാമവാസിയായ രാം നാരായന്‍ പ്രസാദ് എന്നയാള്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. 2.6 ഏക്കര്‍ ഭൂമി തന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ഇവര്‍ തട്ടിയെടുത്തതായും പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ അപഹസിച്ചതായും രാം നാരായന്‍ പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സ്‌പെഷല്‍ എസ് സി ആന്‍ഡ് എസ് ടി കോടതിയാണ് ഗിരിരാജിനും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും എതിരെ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ദനാപുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ എസ് എച്ച് ഒ സന്ദീപ് കുമാര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി ടി ഐയോട് പറഞ്ഞു. സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട- ഇടത്തരം വ്യവസായനവകുപ്പിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ് ഗിരിരാജ്.

അതിനിടെ, ഗിരിരാജ് സിങ് നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്നും ബി.ജെ.പി വാക്താവ് രാജീവ് രഞ്ജന്‍ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

