ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കോണ്‍ഗ്രസും ആര്‍ജെഡിയും ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ആര്‍ജെഡി നേതാവും ബീഹാര്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനല്ല മറിച്ച് നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരേ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇതിനുവേണ്ടി വിജയം നേടും വരെ പോരാടുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കര്‍ഷകരുടെയും യുവാക്കളുടെയും വനിതകളുടെയും പാവങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ബീഹാറിലെ ജോക്കിഹട്ട് മണ്ഡലത്തില്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജെഡിയുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആര്‍ജെഡി സ്ഥാനാര്‍ഥി വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

41,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ആര്‍ജെഡി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഷാനവാസ് ആലം ജെഡി-യു സ്ഥാനാര്‍ഥി മുര്‍ഷിദ് ആലത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2015-ല്‍ ജെഡിയു വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണിത്.

Fruitful meeting with @RahulGandhi Ji. Bliss was it to be in that dawn..to be young was all the more heaven.



We are committed to take nation out of the climate of fear generated by this regime. Watch out! Shall come out wth a committed programme for farmers,youth,women,poor... pic.twitter.com/lPX2uEAiYJ