ചെന്നൈ: പതിമൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട തൂത്തുക്കുടിയിലെ സ്റ്റെര്‍ലൈറ്റ് പ്ലാന്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തില്‍ ജനവികാരത്തിനൊപ്പം തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്ന വാക്ക് പാലിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റിന് നല്‍കിയ ഭൂമി റദ്ദാക്കാന്‍ എടപ്പാടി പളനി സ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി തിരിച്ച് നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രക്ഷോഭകര്‍ രംഗത്തെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്ലാന്റ് അടച്ചു പൂട്ടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടത്. നാല് ലക്ഷം ടണ്‍ പ്രതിവര്‍ഷ ഉല്‍പ്പാദന ശേഷിയുള്ള ചെമ്പ് ശുദ്ധീകരണ ശാല അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നത് ജനങ്ങളുടെ നീണ്ട കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ജലവും വായുവുമെല്ലാം മലിനമാക്കുന്ന പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോള്‍ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലായിരുന്നു വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ്.

പ്രതിഷേധസമരം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണം നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാല്‍ അനധികൃതമായ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി കമ്പനി മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ ചെമ്പ് ശുദ്ധീകരണ ഫാക്ടറിയാണ് തൂത്തുക്കുടിയിലേത്. ആദ്യ പ്ലാന്റ് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയപ്പോള്‍ ഉദ്പാദനം ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുമാസമായി ജനങ്ങള്‍ സമരത്തിലാണ്.

പ്ലാന്റ് പൂട്ടാന്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടത്. രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റിന് നല്‍കിയ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടത് ചൊവ്വാഴ്ചയും. ഇതു രണ്ടും അനില്‍ അഗര്‍വാളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാക്ടറിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളര്‍ച്ച ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇതര ശക്തികളുടെ ഇടപെടല്‍ മൂലമാണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി പ്ലാന്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കിക്കിട്ടുന്നതുവരെ പ്ലാന്റ് അടച്ചിടാന്‍ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കമ്പനിയുടെ 3500 ജീവനക്കാരെ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിഷേധ സമരത്തിന്റെ 100 ാം ദിവസമാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. വെടിവെപ്പില്‍ 10 പേരാണ് മരിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ മൂന്ന് പേരും മരിച്ചു.

കളക്ട്രേറ്റും കമ്പനിയുടെ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സുകളും കത്തിക്കാന്‍ സമരക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്നാണ് വെടിവെച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കിയ വിശദീകരണം.