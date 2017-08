ന്യൂഡല്‍ഹി: മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി ലിംഗസമത്വത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ചുവടുവയ്‌പ്പെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മനേക ഗാന്ധി. കോടതി വിധി മികച്ചതെന്നും മനേക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുത്തലാഖ് സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ച് നേരത്തേയും മനേക ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഹിന്ദുവോ ഇസ്ലാമോ എന്ന മതപരമായ വിഷയമല്ല, സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നീതി ലഭ്യമാവുന്നതിനുള്ള യുദ്ധമാണ് മുത്തലാഖിനെതിരെയുള്ള ഹര്‍ജിയെന്ന് മനേക അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുത്തലാഖ് പിന്തിരിപ്പന്‍ ആശയമാണെന്നും ഏത് സമുദായത്തിലാണെങ്കിലും ഇത്തരം ആചാരങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാവണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മതത്തിനും ജാതിക്കും ആചാരങ്ങല്‍ക്കും അപ്പുറം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആവശ്യം സന്തോഷവും ക്ഷേമവുമാണെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് മുന്നിലും മനേക ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

Its a good judgement and its another step towards gender justice and gender equality:Maneka Gandhi,Union Minister #TripleTalaq pic.twitter.com/Gu8qSjt210