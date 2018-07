അഹമ്മദാബാദ്: തകര്‍ന്ന പാലത്തിന്റെ തൂണുകളില്‍ തൂങ്ങിയാടിയൊരു സ്‌കൂള്‍ യാത്ര. കാലൊന്ന് തെറ്റിയാല്‍ കനാലില്‍ വീണ് ജീവന്‍ നഷ് ടപ്പെട്ടേക്കാം

എന്നിട്ടും അവര്‍ സ്‌കളില്‍ പോയി. കാരണം പാലം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നാല്‍ പഠിത്തം നടക്കില്ലല്ലോ. വികസനം ഘോഷിക്കുന്ന ഗുജറാത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ് ഈ കാഴ്ച.

ഗുജറാത്ത് കേഡ ജില്ലയിലെ ഒരു കൂട്ടം സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഇങ്ങനെ തകര്‍ന്ന പാലത്തിന്റെ തൂണില്‍ തൂങ്ങിയാടി എല്ലാ ദിവസവും സ്‌കൂളിലെത്തുന്നത്. നയ്ക്കയ്ക്കും ബേരായ് ഗ്രാമത്തിനും ഇടയിലുള്ള പാലം തകര്‍ന്നതോടെയാണ് ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത്രയും ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കള്‍ പുഴ കടത്തി കരയ്‌ക്കെത്തിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടെ വലിയ ചര്‍ച്ചയാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ നടക്കുന്നത്‌.

പാലം തകര്‍ന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാല് തൂണുകളുള്ള പാലത്തിന്റെ തൂണുകളില്‍ ഓരോ രക്ഷിതാവ് നിന്നാണ് കൂട്ടികളെ തൂക്കിയെടുത്ത് കരയ്‌ക്കെത്തിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണാം

#WATCH: School children crossing a bridge between Naika & Bherai village of Kheda district. The bridge broke down 2 months ago. #Gujarat pic.twitter.com/7ToM5W783I