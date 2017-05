ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്‌രിവാളിന് എതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംഎല്‍എ കപില്‍ മിശ്രയ്ക്ക് നിയമസഭയില്‍ മര്‍ദനം. സഭയില്‍ നിന്ന് മിശ്രയെ ബലമായി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്പീക്കര്‍ രാം നിവാസ് ഗോയല്‍ കപില്‍ മിശ്രയെ പുറത്താക്കാന്‍ മാര്‍ഷല്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ഇതിനിടെ ഏതാനും എഎപി എംഎല്‍എമാര്‍ മിശ്രയെ വളയുകയുമായിരുന്നു. ഇവര്‍ തമ്മില്‍ പിടിവലി ഉണ്ടായതോടെ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള മര്‍ദവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും സ്പീക്കര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് മിശ്രയെ മാര്‍ഷല്‍മാര്‍ ബലമായി സഭയ്ക്ക് പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

തന്നെ എഎപി എംഎല്‍എമാര്‍ മര്‍ദിച്ചെന്ന് നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തെത്തിയ കപില്‍ മിശ്ര പറഞ്ഞു. ആറോ ഏഴോ പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തന്റെ നെഞ്ചില്‍ ഇടിക്കുകയും മറ്റും ചെയതെന്നും എന്നാല്‍ ആ സമയത്ത് ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നെന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി നിയമസഭയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

കെജ്‌രിവാളിന്റെ അഴിമതി സംബന്ധിച്ചും സഭയില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും സ്പീക്കര്‍ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ താന്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായതെന്നും കപില്‍ മിശ്ര പറഞ്ഞു. നിയമഭാ സാമാജികര്‍ ആരെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തില്‍ ആക്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമാണെന്നും കെജ്‌രിവാളിന്റെ ഗുണ്ടകളെ താന്‍ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എംഎല്‍എ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

#WATCH Kapil Mishra marshalled out of Delhi Assembly after a scuffle broke between him and other Aam Aadmi Party MLAs pic.twitter.com/fCprHosxhr