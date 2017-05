ന്യൂഡല്‍ഹി/ലഖ്‌നൗ: പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐ.എസ്.ഐ (ഇന്റര്‍ സര്‍വീസ് ഇന്റലിജന്‍സ്) ഏജെന്റെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദില്‍ അറസ്റ്റിലായി. അഫ്താബ് അലി എന്ന യുവാവിനെയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ വിവിധ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാള്‍ അറസ്റ്റിലായതെന്ന് എ.ടി.എസ് വ്യക്തമാക്കി.

പാകിസ്താന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനുമായി ഇയാള്‍ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്താനുവേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെയും യു.പി എ.ടി.എസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ചാരവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ പേര്‍ അറസ്റ്റിലായേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഐ.എസ്.ഐ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഭീകരര്‍ ആക്രമണം നടത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞമാസം യു.പി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പാക് ചാരനെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ അറസ്റ്റിലായത്.

അയോധ്യ, വാരണാസി, വൃന്ദാവന്‍, ആഗ്രയിലെ താജ് മഹല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്താന്‍ ഭീകരര്‍ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന രഹസ്യ വിവരമാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അയോധ്യ, കാശി, മഥുര എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍, റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയും പോലീസ് ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

