ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനില്‍നിന്ന് ചികിത്സാര്‍ഥം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു വരാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ ദീപാവലി സമ്മാനം. മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഇന്ന് വിസ അനുവദിക്കുമെന്ന് സുഷമാ സ്വരാജ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വിസയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന അര്‍ഹരായ എല്ലാവര്‍ക്കും അവരുടെ രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വിസ അനുവദിക്കുകയെന്നും സുഷമാ സ്വരാജ് ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

On the auspicious occasion of Deepawali, India will grant medical Visa in all deserving cases pending today. @IndiainPakistan