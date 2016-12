ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസമായി ആശുപത്രി കിടക്കയിലാണ്. വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന സുഷമാ സ്വരാജ്, എന്നാല്‍ തന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കായി ഇപ്പോഴും സമയം നീക്കിവയ്ക്കുന്നു.

തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുഷമാ സ്വരാജ് ഉടനടി സഹായമെത്തിക്കുന്നത് മുന്‍പും വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയവെ, സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച എയിംസിലെ ഗവേഷകയോട് തന്നെ വന്നു കാണാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുഷമാ സ്വരാജ്.

ഒരു പേപ്പര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ പോകുന്നതിന് വിസ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ എയിംസിലെ പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകയായ ഗീത സിങ് സുഷമ സ്വരാജിനോട് സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ 7ന് ആണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ പോകേണ്ടത്. നവംബര്‍ 14ന് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിസ ലഭിച്ചില്ല. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഗീതയുടെ ട്വീറ്റ്.

ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന മന്ത്രിയോട് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് നിരവധി പേര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഗീതയെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ താന്‍ ഇപ്പോള്‍ എയിംസില്‍ ഉണ്ടെന്നും തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കാണാനുമാണ് സുഷമ ട്വിറ്ററില്‍ ഗീതയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഗീതയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നല്‍കുമെന്നും സുഷമ പറഞ്ഞു.

Geeta - I am also in AIIMS. Pl come and see me here. I will do my best to help you. https://t.co/lH1RYlclDy