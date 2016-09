ന്യൂഡല്‍ഹി:കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക് അധീന കശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണം വാക്ക് പാലിക്കാത്ത പാകിസ്താനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നുവെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷന്‍ ലഫ്. ജനറല്‍ രണ്‍വീര്‍ സിങ്. പാകിസ്താന്റെ സഹായത്തോടെ ഭീകരര്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തി നാശം വിതച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭീകരാക്രമണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്ന് 2014-ല്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാകിസ്താന്‍ വാക്ക് നല്‍കിയതുമാണ്. എന്നാൽ അത് പാലിക്കാന്‍ പാക് സൈന്യം തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയതെന്നും രണ്‍വീര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

നുഴഞ്ഞ് കയറ്റവും ആക്രമണവും തടയാന്‍ പാക് സൈന്യം ഇന്ത്യയോട് സഹകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും സൈനിക നടപടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ രണ്‍വീര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും കശ്മീരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഭീകരാക്രമണം നടത്താന്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റാക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം മിന്നല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ ഭീകരർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൈനിക നടപടി പാക് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്‍വീര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഈ വര്‍ഷം മാത്രം നിയന്ത്രണ രേഖ ലംഘിച്ച 20 ഓളം കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പിടിയിലായ ഭീകരരില്‍ നിന്ന് ജി.പി.എസ് ഉപകരണങ്ങളടക്കം പാകിസ്താനിൽ നിര്‍മിച്ച വിവിധ വസ്തുക്കള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അവസാനമായി നടന്ന ഉറി ആക്രമണത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക് നിര്‍മിത വസ്തുക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ തെളിവുകളെല്ലാം പാക് അധികൃതര്‍ക്ക് കൈമാറിയതുമാണ്. പക്ഷെ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നുള്ള ആക്രമണവും ഭീകരവാദവും തടയാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും രണ്‍വീര്‍ സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാകിസ്താനില്‍ നിന്നാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനവും സഹായവും ലഭിച്ചതെന്നാണ് പിടിയിലായ ഭീകരര്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇക്കാര്യം പാക് ഉന്നത അധികൃതരെ നിരവധി തവണ അറിയിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാന്‍ അധികൃതര്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയില്‍ നാശം വിതക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്‍വീര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഇനി ഒരു തരത്തിലുള്ള നാശവുമുണ്ടാക്കാന്‍ ഭീകരെ അനുവദിക്കാന്‍ പാടില്ല എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മിന്നല്‍ ആക്രമണം. എന്നാല്‍ ഈ സൈനിക നടപടി തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടുപോവാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം എല്ലാ തരത്തിലും സജ്ജമാണെന്നും രണ്‍വീര്‍ സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

