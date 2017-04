ഭുവനേശ്വര്‍: പുതിയ റെയില്‍പാതയക്കുള്ള പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒഡീഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുമതി നല്‍കിയത് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍.

പുരി മുതല്‍ കൊണാര്‍ക്ക് വരെ പുതിയ റെയില്‍ പാത ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീണ്‍ പട്‌നായികിനാണ് മൂന്ന് മിനിട്ടിനുള്ളില്‍ അനുകൂല മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു എത്തിയത്.

CM @Naveen_Odisha urged upon Union Min @sureshpprabhu for early sanction of this project & signing an MOU for timely completion 3/3

പദ്ധതിയില്‍ സംസ്ഥാനം പകുതി തുക നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പട്‌നായികിന്റെ ട്വീറ്റ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പദ്ധതി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ട്വീറ്റില്‍ പട്‌നായിക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനു മറുപടിയായി കരാര്‍ ഒപ്പിടാന്‍ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും റെയില്‍വേ മന്ത്രി ട്വീറ്റില്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

We are ready to sign it any day,we are waiting for it, as it was our initiative to share ownership with states of these JVs. @Naveen_Odisha https://t.co/LTurg6jsYv