ന്യൂഡല്‍ഹി: പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ പീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലഘൂകരിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുമണിക്ക് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. എ കെ ഗോയലിന്റെയും യു യു ലളിതിന്റെയും ബെഞ്ചാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുക.

എസ് സി- എസ്- ടി നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ ഗോയല്‍, യു യു ലളിത് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് പുറത്തിറക്കിയ ചില മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളാണ് ദളിത് സംഘടനകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ദളിത് സംഘടനകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരതബന്ദില്‍ നിരവധി അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പലയിടത്തും പ്രക്ഷോഭകാരികളും പോലീസും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി.ബന്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളില്‍ ഇതിനോടകം 12 പേരാണ് മരിച്ചത്. നിരവധി പോലീസുകാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും ദളിത് സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേന്ദ്രം പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

മാര്‍ച്ച് 20നായിരുന്നു നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിയത്. ഈ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഭരണഘടനയുടെ 21-ാം വകുപ്പിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രാലയം ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

