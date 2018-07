ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാരിന് ആശ്വാസമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിനാണ് ശരിയായ അധികാരമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമായി ലെഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും മനഃപൂര്‍വം തടസ്സങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍- ലെഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അധികാര തര്‍ക്ക കേസിന്റെ വിധി പ്രസ്താവത്തിലാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ക്യാബിനറ്റ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ലെഫ്. ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കണം. എന്നാല്‍ അവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല.

Centre and Delhi Government power tussle matter in Supreme Court: Chief Justice of India Dipak Misra says 'The LG must work harmoniously with the state, the LG and council of ministers have to be constantly aligned.'