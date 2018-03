ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യാ കേസില്‍ കക്ഷി ചേര്‍ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് മൂന്നാംകക്ഷികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച മുഴുവന്‍ ഹര്‍ജികളും സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. കക്ഷി ചേര്‍ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി 32 ഹര്‍ജികളാണ് അയോധ്യാ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിന് മുന്നില്‍ എത്തിയിരുന്നത്.

#Ayodhya matter:The Supreme Court dismissed as many as 32 intervention applications in the case including those of Aparna Sen, Shyam Benegal, and Teesta Setalvad