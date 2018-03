ന്യൂഡല്‍ഹി: സുന്‍ജുവാന്‍ സൈനിക ക്യാമ്പിനുനേരെ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനെ സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചു. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരന്‍ മുഫ്തി വഖാസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

തെക്കന്‍ കശ്മീരിലെ ഹത്തിവാര ലെതാപോറയില്‍ സൈന്യവും ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിനിടെയാണ് മുഫ്തി വഖാസിനെ വധിച്ചത്. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേറ്റു.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 10നാണ് സുന്‍ജുവാന്‍ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. സൈനികക്യാമ്പില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിയ സംഘം ആറു സൈനികര്‍ അടക്കം ഏഴു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി. നുഴഞ്ഞുകയറിയ 3 ഭീകരരെയും സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. സൈനിക ക്യാമ്പ് ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ മുഫ്തി വഖാസിനെ വധിക്കാനായത് തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് സൈന്യം പ്രതികരിച്ചു.

വഖാസിന്റെ മുന്‍ഗാമി നൂര്‍ മൊഹമ്മദ് താന്ത്രിയെയും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ സൈന്യം വകവരുത്തിയിരുന്നു. മുഫ്തി വഖാസില്‍ നിന്ന് നിരവധി ആയുധങ്ങളും സൈന്യം കണ്ടെത്തിയതായി കശ്മീര്‍ ഐജി എസ്.പി.പാനി അറിയിച്ചു.

content writer: Sunjuwan terror attack mastermind gunned down by Army, Waqas, operation commander of JeM eliminated