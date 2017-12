ന്യൂഡൽഹി: പാശ്ചാത്യ വേഷം അടിമത്തമാണെന്നും ബിജെപി എന്ന രാഷ് ട്രീയ പാര്‍ട്ടി വസ്ത്രധാരണത്തില്‍ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരണമെന്നും സുബ്രഹ്ണ്യന്‍ സ്വാമി. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി നിര്‍ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാശ്ചാത്യ വേഷം വിദേശികള്‍ അടിച്ചേല്‍പിച്ച അടിമത്തമാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയക്ക് അനുയോജ്യമായ വേഷം ധരിക്കാന്‍ വസ്ത്രധാരണത്തില്‍ ബിജെപി പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരണമെന്ന്‌ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഭരണഘടനയുടെ 49ാം അനുഛേദം മദ്യം നിരോധിക്കണമെന്ന പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ബിജെപി അവരുടെ പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

Western dress is a foreign imposed slavishness. BJP should make it of party discipline for Ministers to wear Indian climate friendly clothes

Article 49 of Const directs alcohol drinks be banned. While I am not for penal action, BJP should make as part of party discipline.