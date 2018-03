ചെന്നൈ: കോളേജിനു മുന്നില്‍വച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ യുവാവ് കുത്തിക്കൊന്നു. ചെന്നൈ മീനാക്ഷി കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി അശ്വിനിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അളഗേശന്‍ എന്നയാളാണ് അശ്വിനിയെ കുത്തിയത്.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അശ്വിനിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലം രക്ഷിക്കാനായില്ല. കോളേജിലെ ഒന്നാംവര്‍ഷ ബി കോം വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് അശ്വിനി.

അശ്വിനിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പിച്ചതിനു ശേഷം അളഗേശന്‍ ഒാടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ഇയാളെ പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മിനറല്‍ വാട്ടര്‍ വ്യാപാരിയാണ് അളഗേശന്‍.

