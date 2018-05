അഗര്‍ത്തല: ത്രിപുരയിലും മധ്യപ്രദേശിലും കൊടുങ്കാറ്റ്. ത്രിപുരയിലെ ഖോവായില്‍ വീശിയടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ഒമ്പതുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വസ്തുവകകള്‍ക്ക് വ്യാപകനാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രദേശത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് ദേബ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. ദുരിത ബാധിതര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Visuals from #Tripura's Khowai, which has been affected by storm. Chief Minister Biplab Deb, who visited the area, says, '1 person has died. 9 are injured, there has been massive loss of property. Govt will be providing compensation to all those who have been affected.' pic.twitter.com/mb4PQR45Kw