ഭോപ്പാല്‍: തങ്ങള്‍ക്കു നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാന്‍ പെൺകുട്ടികൾ ബോയ്ഫ്രണ്ട്‌സിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി എം എല്‍ എ പന്നലാല്‍ ശാക്യ. ഒരു കോളേജ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പന്നലാലിന്റെ പരാമര്‍ശം.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുനയില്‍നിന്നുള്ള എം എല്‍ എയാണ് പന്നാലാല്‍. സ്ത്രീകള്‍ ബോയ്ഫ്രണ്ട്‌സിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അവര്‍ക്കു നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കും- പന്നലാല്‍ പറഞ്ഞു.

നവരാത്രിക്ക് സ്ത്രീകള്‍ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വേറെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും വനിതാ ദിനത്തെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പന്നാലാല്‍ പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകളെ പൂജിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെത്. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് സ്ത്രീകള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിനോട് എങ്ങനെ യോജിക്കാനാകും. കണക്കുകള്‍ പലതും പറയും. പാശ്ചാത്യ സംസ്ക്കാരത്തോട് അകലം പാലിക്കാന്‍ പറയുന്നത് അതിനാലാണ്. ബോയ്ഫ്രണ്ട്‌സോ ഗേള്‍ ഫ്രണ്ട്‌സോ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്- പന്നലാല്‍ പറഞ്ഞു.

Hamare desh mein mahilaon ki pooja 4 baar hoti hai hum kaise maan lein ki atyachaar ho raha hai? Aankde kuch bhi batate hain. Us kram mein humne kaha ki paashchatya sanskriti se door rehna chahiye. Na girlfriend banana chahiye na boyfriend: PL Shakya, BJP Guna MLA #MadhyaPradesh pic.twitter.com/0ocueNbZ1m — ANI (@ANI) March 25, 2018

content highlights: Stop having boyfriends, it will reduce assault says bjp mla pannalal sakya to woman