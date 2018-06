ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരേ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കല്ലേറ് കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. കുട്ടികളെ എളുപ്പത്തില്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാവും അങ്ങനെയാണ് അവര്‍ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ശ്രീനഗറില്‍ നടന്ന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കോണ്‍ക്ലേവില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്‌നാഥ് കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഡല്‍ഹിയിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു കായികതാരം വന്ന് കണ്ടു. കശ്മീരില്‍ നടന്ന കല്ലേറ് കേസില്‍ അയാള്‍ പ്രതിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അയാളുടെ ജീവിതം മറ്റിമറിച്ചെന്നും പുതിയ ജീവിതം തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്നും രാജ്‌നാഥ് ഓര്‍മിച്ചു.

തീവ്രവാദ അക്രമ സ്വഭാവം വിട്ട് കുട്ടികളും യുവാക്കളും പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. സ്‌പോര്‍ട്‌സിനെ അവര്‍ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചാല്‍ മാത്രം മതി. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് കശ്മീരിലെത്തിയത്.

