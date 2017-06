ചെന്നൈ: ബീഫ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ ആക്രമണത്തിനിരയായ മദ്രാസ് ഐഐടിയിലെ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി സൂരജിന് വ്യാഴാഴ്ച്ച നിര്‍ണായക ശസ്ത്രക്രിയ. കണ്ണിനോടുചേര്‍ന്ന എല്ലുകള്‍ക്ക് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സൂരജിനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചശേഷം ഒരു ശസ്ത്രക്രിയകൂടി വേണ്ടിവരുമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ സൂരജിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ദേശീയതലത്തില്‍ ഇതിനോടകം ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പിന്നാലെ ഡിഎംകെ വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എംകെ സ്റ്റാലിനും സൂരജിനെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി സൂരജിനെ കണ്ട ശേഷമായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്‍ സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൂരജിനെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നതായും സംഭവത്തില്‍ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൂരജിനെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ട്വിറ്ററിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സൂരജിനെ ആക്രമിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഐ.ഐ.ടി.യില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കുക, സൂരജിന്റെ ആശുപത്രിച്ചെലവുകള്‍ വഹിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് ബുധനാഴ്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സമരം നടത്തി. ഐ.ഐ.ടി.യിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സംഘടനയായ അംബേദ്കര്‍ പെരിയാര്‍ സ്റ്റഡി സര്‍ക്കിള്‍ (എ.പി.എസ്.സി.) ഡീന്‍ മുന്‍പാകെ ഈ ആവശ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന നിവേദനം സമര്‍പ്പിച്ചു. കാമ്പസിനുള്ളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടന്നു. സൂരജിനുനേരേ ആക്രമണം നടത്തിയത് എ.ബി.വി.പി. ആഭിമുഖ്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളാണെന്നാണ് ആരോപണം.

Tamil Nadu: Students at IIT-Madras stage protest against Central Government's notification banning sale of cattle for slaughter. pic.twitter.com/aeI5RDpTx6

ഐ.ഐ.ടി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാമ്പസിനുള്ളില്‍ സമരം നടത്തുമ്പോള്‍ കവാടത്തിനുപുറത്ത് എസ്.എഫ്.ഐ.യും മറ്റ് ഇടതുസംഘടനകളും പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇവരോടൊപ്പം ചില തമിഴ് ദേശീയവാദ സംഘടനകളും ചേര്‍ന്നു. സമരവുമായി കൂടുതല്‍ സംഘടനകളും പ്രവര്‍ത്തകരും എത്തിയതോടെ പോലീസ് ഇവിടേക്കുള്ള റോഡ് അടച്ചു.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമായി. പിന്നീട് കൂടുതല്‍ പോലീസെത്തി സമരക്കാരെ അറസ്റ്റുചെയ്തുനീക്കി. ഇതിനിടെ, ഐ.ഐ.ടി.യുടെ പിന്നിലെ ഗേറ്റിനുമുന്നില്‍ തമിഴ് ദേശീയവാദസംഘടനകള്‍ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തി. സൂരജിനെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ മനീഷ് കുമാര്‍ സിങ് അടക്കം എട്ടു വിദ്യാര്‍ഥികളുടെപേരില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനീഷിന്റെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് സൂരജിനെതിരേയും കേസെടുത്തു.

Met Suraj, PhD scholar of #iitmadras who was attacked for attending #beef fest, in hospital. I strongly condemn & demand immediate action. pic.twitter.com/DfE2QRtvXk