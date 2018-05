ന്യൂഡല്‍ഹി: ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. അന്വേഷണത്തില്‍ ഇടപെടാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി ഹര്‍ജി തള്ളിയത്.

ശ്രീദേവിയുടെ പേരില്‍ വലിയതുകയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയുണ്ടെന്നും യുഎഇയില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമേ ഈ തുക ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സിനിമാമേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള സുനില്‍ സിങ് മരണത്തില്‍ അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സുനില്‍ സിങ് മുമ്പ് ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളിയതിനെത്തുര്‍ന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഫെബ്രുവരി 24നാണ് ദുബായിലെ ആഢംബര ഹോട്ടലിലെ ബാത്ത്ടബ്ബില്‍ ശ്രീദേവി മുങ്ങി മരിക്കുന്നത്. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ശ്രീദേവി ബാത്ത്ടബ്ബില്‍ മുങ്ങി മരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ശ്രീദേവിയുടെ പേരില്‍ ഒമാനില്‍ 240 കോടി രൂപയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയുണ്ട്. യുഎഇയില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമേ ഈ തുക ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ വികാസ് സിങ് അറിയിച്ചു. 'ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇതുവരെ രണ്ട് ഹര്‍ജികള്‍ ഞങ്ങള്‍ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇടപെടുക വയ്യ', ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

content highlights:Sridevi has 240 crore insurance policy in Oman, Supreme court rejects request for probe into death