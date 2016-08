ബെംഗളൂരു: കശ്മീരില്‍ സുരക്ഷാ സൈന്യവുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ കമാന്‍ഡര്‍ ബുര്‍ഹാന്‍ വാനിയുടെ പിതാവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് എട്ടിന് ബുര്‍ഹാന്‍ വാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് കശ്മീരിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 70 ലേറെപ്പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 11,000 ത്തോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേന്‍ സ്ഥാപകന്‍ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കര്‍ തന്നെയാണ് മുസാഫര്‍ വാനിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. രണ്ട് ദിവസം അദ്ദേഹം ബെംഗളൂരുവിലെ ആശ്രമത്തില്‍ തങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നും ശ്രീ ശ്രീ വ്യക്തമാക്കി. മുസാഫര്‍ വാനിക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു.

സ്വകാര്യ സന്ദര്‍ശനമാണ് മുസാഫര്‍ വാനി നടത്തിയെന്ന് ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി. കശ്മീരിലെ സംഘര്‍ഷത്തെക്കുറിച്ചും സമാധാനം പുന:സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്തുവെന്നും ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ അറിയിച്ചു.

Muzaffar Wani, the father of Burhan Wani was in the ashram for the last 2 days. We discussed several issues. pic.twitter.com/IDyyxJSG83