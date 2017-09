മുംബൈ: മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവജി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ വിമാനം റണ്‍വെയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറി. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 183 പേരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് അറിയിച്ചു.

വരാണസി- മുംബൈ എസ്.ജി.703 സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനമാണ് റണ്‍വെയില്‍ നിന്ന് തെന്നി മാറി മണ്ണില്‍ ഇടിച്ച് നിന്നത്. കനത്ത മഴമൂലം റണ്‍വെ നനഞ്ഞതാണ് അപകടകാരണമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ട വിമാനത്താവളം രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെ തുറന്നു.

SpiceJet flight overshot runway on landing at Mumbai airport & got stuck in mud. Chutes deployed for passengers. No fire or smoke reported pic.twitter.com/h33SmEDtra