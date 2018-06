മുംബൈ: മുംബൈയിലെ ധാരാവിയില്‍ അമിതവേഗതയില്‍ വന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയതിന്റെ സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ജൂണ്‍ 19ന് നടന്ന അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതേ സമയം അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ അഞ്ച്പേരില്‍ രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

അമിതവേഗതയില്‍ വന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആദ്യം ആളുകളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയെയും ബൈക്കിനെയും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു കാറിനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേ സമയം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യുവതി കാറിന്റെ ഡോര്‍ തുറന്ന് പുറത്ത് കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സിസിടിവിയില്‍ കാണാം. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്നയാള്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

#WATCH: An overspeeding car rammed into other vehicles & some people in #Mumbai's Dharavi. Total 5 people have been injured in the incident, two of them critical. Case registered, driver arrested. (CCTV visuals of 19.06.18) pic.twitter.com/CLo06T7P9Z