ചെന്നൈ: ദ്രാവിഡ സ്വത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യ ഒരുമിക്കണമെന്ന് നടന്‍ കമല്‍ഹാസന്‍. ഒരു തമിഴ് മാസികയില്‍ എഴുതിയ പ്രതിവാര കോളത്തിലാണ് കമല്‍ഹാസന്‍ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

"രാജ്യത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിലേക്ക് വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് തമിഴ്‌നാട്. ചിലര്‍ പറയുന്നു (കേന്ദ്രം) ഇവിടെ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുകയും ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്.

ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തില്‍ ഇത് എങ്ങനെ പ്രാവര്‍ത്തികമാകും എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ സമ്പാദിക്കുന്നവനായ മുതിര്‍ന്ന സഹോദരന്‍ ജോലിയില്ലാത്ത സഹോദരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കും. എന്നാല്‍ ഇളയ സഹോദരന്‍ മുതിര്‍ന്ന സഹോദരനെ മണ്ടനാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയോ അവനെ പട്ടിണിക്കിടുകയോ ചെയ്യരുത്- കമല്‍ ഹാസന്‍ എഴുതുന്നു.

ചന്ദ്രബാബു നായിഡു(ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി), ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു(തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി), സിദ്ദരാമയ്യ(കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി)പിണറായി വിജയന്‍(കേരള മുഖ്യമന്ത്രി) ഇവരെല്ലാവരും ദ്രാവിഡരാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യ ഒട്ടാകെ ദ്രാവിഡ സ്വത്വം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാല്‍ നാം ഇന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന (കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്നുള്ള) വിവേചനം അപ്രത്യക്ഷമാകും.

നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒത്തുചേരുമ്പോള്‍ അത് കൂടുതല്‍ ശക്തിയുള്ളതാകും. ഡല്‍ഹിയുമായി സംസാരിക്കാന്‍ കരുത്തേറിയ ആ ശബ്ദം നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്നും കമല്‍ഹാസന്‍ വാരാന്ത്യ പംക്തിയില്‍ ലേഖനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 21 മുതല്‍ തമിഴ്‌നാട് പര്യടനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ കമല്‍ഹാസന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാമിന്റെ രാമനാഥപുരത്തെ വീട്ടില്‍നിന്നുമാകും പര്യടനം ആരംഭിക്കുക.

content highlights: South India must unite under Dravidian identity says Kamal Haasan