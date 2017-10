ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഡോക്യുമെന്ററികള്‍ക്കു മാത്രമേ പ്രദര്‍ശനാനുമതി ലഭിക്കൂ എന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം. വിജയുടെ മെര്‍സല്‍ എന്ന ചിത്രത്തെ എതിര്‍ക്കുന്ന ബിജെപി നിലപാടിനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിദംബരം ട്വിറ്ററില്‍ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചത്.

സിനിമാക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക: സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്ന സിനിമകള്‍ മാത്രമേ നിര്‍മിക്കാവൂ എന്ന് അധികം വൈകാതെ നിയമം വരും. മെര്‍സല്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 'പരാശക്തി' ഇപ്പോഴാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കില്‍ എന്തുസംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ- എന്നായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

1952-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പരാശക്തി എന്ന തമിഴ് ചിത്രം ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളെ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ശിവാജി ഗണേശന്‍ നായകനായ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ കരുണാനിധിയുടേതായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അന്ന് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പി ചിദംബരം തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പരാശക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Notice to film makers: Law is coming, you can only make documentaries praising government's policies.