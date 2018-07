ഭോപ്പാല്‍: അമ്മയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കില്‍ കെട്ടിവച്ചു പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുന്ന യുവാവിന്റെ കരളുരുകുന്ന വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ മസ്തപൂര്‍ സ്വദേശിനായായ കുന്‍വാര്‍ ഭായിയുടെ മൃതശരീരമാണ് മകന്‍ രാജേഷ് ബൈക്കിലിരുത്തി ടിക്കംഗറിലെ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച്ച പാമ്പ് കടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കുന്‍വാര്‍ ഭായ് മരിച്ചത്, മോഹന്‍ഗറിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത്‌ സെന്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ലോക്കല്‍ പോലീസ് രാജേഷിനോടു തന്നെ അമ്മയുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. 35കിമീ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൃതശരീരം എത്തിക്കാന്‍ ആംബുലന്‍സ് ഒരുക്കാനും തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെയാണ് രാജേഷ് മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലാതെ അമ്മയുടെ മൃതശരീരം ബൈക്കിലിരുത്തി പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി തിരിച്ചത്.

ബന്ധുവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് രാജേഷ് ശരീരം ബൈക്കില്‍ കെട്ടിവച്ചത്. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനു ശേഷം തിരികെ വരവേ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ രാജേഷിന് ആംബുലന്‍സ് നല്‍കി.

#WATCH Tikamgarh: Man brought dead body of mother on a motorcycle for post mortem after being allegedly denied hearse van by district hospital in Mohangarh. Upper Collector has ordered an inquiry. (7.7.18) #MadhyaPradesh pic.twitter.com/zyrjasFTVe