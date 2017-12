ഭോപ്പാല്‍: സൈനികന്‍ മരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രതിശ്രുതവധുവിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പ്രതിശ്രുതവരന്റെ മരണത്തില്‍ മനംനൊന്ത് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം.

ദേവാസ് ജില്ലയിലെ ബര്‍ഖേദാ ഗ്രാമത്തിലെ ജ്യോതി ധഖഡ് എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ ജ്യോതിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

നീലേഷ് ധഖഡ് എന്ന സൈനികനുമായി ജ്യോതിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് നീലേഷ് മരിച്ചു. കശ്മീരില്‍ വച്ച് അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു നീലേഷിന്റെ മരണം.

വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു നീലേഷിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍. അന്നു മുതല്‍ ജ്യോതി കടുത്ത മാനസികസംഘര്‍ഷത്തിലായിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞതായി മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ബി എസ് ഗോറ അറിയിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്‍ ഡി ടിവിയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഏപ്രിലില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ തയാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചാണ് കുറിച്ച് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നും നീലേഷ് സംസാരിച്ചിരുന്നതായി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു

