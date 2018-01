ന്യൂഡല്‍ഹി: 500 രൂപ നല്‍കിയാല്‍ ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിക്കിട്ടുമെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തക അവാര്‍ഡ് അര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്ന് സൈബര്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എഡ്വേര്‍ഡ് സ്‌നോഡന്‍.

ട്രിബ്യൂണ്‍ ദിനപത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വാരം അവരുടെ ഒരു ജേര്‍ണലിസ്റ്റിന് 500 രൂപ നല്‍കി ആധാര്‍ വിവരം ചോര്‍ത്തിക്കിട്ടിയത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. വാര്‍ത്തയ്ക്ക പിന്നാലെ ഈ വിവരം അന്വേഷണാത്മകമായി കണ്ടെത്തിയ ജേര്‍ണലിസ്റ്റിനും മറ്റ് മൂന്നുപേര്‍ക്കുമെതിരെ യുഐഡിഎഐ കേസ് എടുത്തിരുന്നു.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്‌നോഡന്‍ തന്റെ നിലപാട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ വാര്‍ത്തയുടെ പേരില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് പകരം ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന വിവരം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതിന് ജേര്‍ണലിസ്റ്റിന് അവാര്‍ഡ് നല്‍കുകയാണ് വേണ്ടത്-സ്‌നോഡന്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Edward Snowden, Pioneernewspaper, Aadhar Breach

The journalists exposing the #Aadhaar breach deserve an award, not an investigation. If the government were truly concerned for justice, they would be reforming the policies that destroyed the privacy of a billion Indians. Want to arrest those responsible? They are called @UIDAI. https://t.co/xyewbK2WO2