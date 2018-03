ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡേറ്റാ ചേര്‍ത്തല്‍ വിവാദങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്-ബിജെപി വാക് പോര്‌ മുറുകുന്നതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ്-കേംബ്രിജ്‌ അനലിറ്റിക്ക ബന്ധത്തിന് തെളിവ്‌നിരത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ ട്വീറ്റ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ചിഹ്നമായ കൈപ്പത്തിയുടെ ചിത്രം കേംബ്രിജ്‌ അനലിറ്റിക്കയുടെ ഓഫീസിലുണ്ടെന്നാണ് സ്മൃതിയുടെ ആരോപണം. ഇതിനായി ഒരു ഫോട്ടോയും സ്മൃതി ട്വീറ്റിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.



കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേംബ്രിജ്‌ അനലിറ്റിക്കയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോയാണെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അവിടെ ചുവരില്‍ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് കൈപ്പത്തിയുടേതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് കാ ഹാത്ത്,കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക കേ സാത്ത് എന്നാണ് സ്മൃതിയുടെ പരിഹാസം. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കൈപ്പത്തിചിഹ്നം കേംബ്രിജ്‌ അനലിറ്റിക്കയ്ക്ക് ഒപ്പം എന്നതിലൂടെ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മില്‍ രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് സ്മൃതിയുടെ ശ്രമം.

Kya Baat hai @RahulGandhi Ji.. Congress ka Haath, Cambridge Analytica ke Saath!https://t.co/fUaPlMekMB pic.twitter.com/JieXqUgp3K — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 28, 2018

കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതായി കമ്പനിയുടെ മുന്‍ ജീവനക്കാരന്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ വെയ്‌ലീയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെയാണ് സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ കടന്നാക്രമണം. ദേശീയതലത്തിലേതെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ചെയ്തതായി അറിയില്ല. പക്ഷേ, പ്രാദേശികതലത്തില്‍ ആയിരുന്നു പ്രവര്‍ത്തനം. ബ്രിട്ടനോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു അത്. അവിടെ കേംബ്രിജ്‌ അനലിറ്റിക്കയ്ക്ക് ഓഫീസുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വെയ്‌ലീ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാല്‍, വെയ്‌ലിയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ കേംബ്രിജ്‌ അനലിറ്റിക്ക നിഷേധിച്ചിരുന്നു. വെയ്‌ലീ 2014 ജൂലൈയില്‍ കമ്പനിയുടെ ഭാഗികമായ ജോലിക്കാരന്‍ മാത്രമായിരുന്നെന്നും അയാള്‍ക്ക് കമ്പനി വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുമാണ് കേംബ്രിജ്‌ അനലിറ്റിക്ക പ്രതികരിച്ചത്.

