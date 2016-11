കോയമ്പത്തൂര്‍: പത്തുരൂപ ചോദിച്ച ചെരുപ്പുകുത്തിക്ക് നൂറൂരൂപ കൊടുത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അഭിനന്ദനപ്രവാഹം. ഇഷ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവഴിക്കാണ് മന്ത്രിയുടെ ചെരിപ്പിന്റെ വള്ളി പൊട്ടിയത്. പിന്നീട് പേരൂരിലെ വേദിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ, വഴിയരികിലെ ചെരുപ്പുകുത്തിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

ചെരുപ്പ് കൈമാറിയ ശേഷം സമീപത്തായി ഒരു സ്റ്റൂളില്‍ മന്ത്രി ഇരുന്നു. തുന്നലിന് 10 രൂപയാണ് അയാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ 100 രൂപ നല്‍കിയ മന്ത്രി ബാക്കി കയ്യില്‍ വെച്ചോളാനും അറിയിച്ചു.

അതേസമയം മന്ത്രിയുടെ ആനുകൂല്യം അതേപടി സ്വീകരിക്കാതെ, ഏതാനും തുന്നലുകള്‍ കൂടി നടത്തിയ ശേഷമാണ് ചെരുപ്പ് മടക്കിനല്‍കിയത്.

Bad voice quality since it's a busy road. Union Minister @smritiirani & @BJP4TamilNadu General Secretary @VanathiBJP in convo with cobbler. pic.twitter.com/AAO07ZxKdY