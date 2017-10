ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും സ്മൃതി ഇറാനിയും തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോരിന് വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. അമേഠിയില്‍ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മുതല്‍ രാഹുലിനെ പരിഹസിക്കാനും വിമര്‍ശിക്കാനും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നേതാവുമാണ് സ്മൃതി ഇറാനി.

രാഹുലിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്‌സ് കുത്തനേ കൂടിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്മൃതിയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ പരിഹാസം.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്‌സിന്റെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചുള്ള എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉദ്ധരിച്ചാണ് സ്മൃതിയുടെ പരിഹാസം.

Perhaps @OfficeOfRG planning to sweep polls in Russia, Indonesia & Kazakhstan ?? #RahulWaveInKazakh https://t.co/xVanl2mKGh https://t.co/Yhl1oAGqOg