ജൗന്‍പൂര്‍: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ജലാല്‍പുര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപം ട്രക്ക് നിയന്ത്രണം തെറ്റി ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ആറ് പേര്‍ മരിച്ചു. നാലു പേര്‍ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ന് ലക്‌നൗ- വാരണാസി റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. ട്രെയിലര്‍ ട്രക്കാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്.

മരിച്ചവരില്‍ അജയ് സിങ്(40), അന്‍വര്‍(51), മുന്ന (30) എന്നീ മൂന്നുപേരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

