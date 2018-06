അഹമ്മദാബാദ്: സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് രാമനാണെന്ന് ഗുജറാത്തിലെ പാഠപുസ്തകം. ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സ്‌കൂള്‍ ടെക്‌സ്റ്റ് ബുക്‌സ്(ജി എസ് ബി എസ് ടി) പുറത്തിറക്കിയ 12-ാം ക്ലാസ്സിലെ സംസ്‌കൃത പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമര്‍ശമുള്ളത്.

പുസ്തകത്തിലെ 106-ാം പേജില്‍, കാളിദാസന്റെ രഘുവംശത്തെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയിലാണ് ഈ അബദ്ധം കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്‌.

പുസ്തകത്തിലെ വരി ഇങ്ങനെ- രാമന്‍ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മണന്‍ രാമനോടു വിവരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ പരാമര്‍ശമുണ്ട്.

പരിഭാഷയിലുണ്ടായ പിഴവാണ് തെറ്റിനു കാരണമെന്ന് ജി എസ് ബി എസ് ടിയുടെ എക്‌സ്‌ക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടര്‍. നിതിന്‍ പേത്താനി പറഞ്ഞതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. രാവണനു പകരം രാമന്‍ എന്ന് തെറ്റായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിയിലുള്ള പുസ്തകത്തില്‍ തെറ്റു സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: Sita was abducted by rama says gujarath textbook