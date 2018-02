ശ്രീനഗര്‍: കടുത്ത മഞ്ഞിനെയും തണുപ്പിനെയും അതിജീവിച്ച് മൂന്ന് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ രക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ നമ്പര്‍ 114 ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യൂണിറ്റായ സിയാച്ചിന്‍ പയനിയേഴ്സ്. കടുത്ത തണുപ്പിന്റെ അസ്വസ്ഥതയും തൊണ്ടയിലെ അസുഖവും കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്ന യുവതി ഷിന്‍കുന്‍ ലാ പാസിന് സമീപമുള്ള കുര്‍ഗിയാക്ക് എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

കുര്‍ഗിയാക്ക് ഗ്രാമം ഏറെക്കുറെ മഞ്ഞിനടിയിലാണ്. ഇവിടെയെത്തുകയെന്നത് വ്യോമസേനക്ക് പോലും വളരെ ദുഷ്‌കരമായ ദൗത്യവുമായിരുന്നു.

പക്ഷെ, സിയാച്ചിന്‍ പയനിയേഴ്സ് ഈ വെല്ലുവിളികളെയെല്ലാം മറികടന്നു. മഞ്ഞുമൂടിയത് കാരണം രക്ഷാദൗത്യവുമായി എത്തിയ സിയാച്ചിന്‍ പയനിയേഴ്‌സിന് ലാന്‍ഡിങ് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. വിങ് കമ്മാന്‍ഡര്‍ എസ്.ഐ ഖാനും ഫ്ളൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് പ്രവീണുമായിരുന്നു ലീഡ് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിങ് കമ്മാന്‍ഡര്‍ എസ്.കെ പ്രധാനും സ്‌ക്വാഡ്രണ്‍ ലീഡര്‍ എ.ബഡേക്കറും അനുഗമിച്ചു.

ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ലാന്‍ഡിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. താരതമ്യേന വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഒക്സിജന്‍ പോലുമില്ലാത്തതിനാല്‍ ശ്വസിക്കാന്‍ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പ്രകൃതിയുടെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെയെല്ലാം കീഴടക്കി സിയാച്ചിന്‍ പയനിയേഴ്സ് ഗര്‍ഭണിയുമായി ലേയിലേക്ക് തിരിച്ച് പറന്നു.

