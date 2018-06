ന്യൂഡല്‍ഹി: ആര്‍എസ്എസിനും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിക്കുമെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ഥി നേതാവ് ഷെഹ്‌ല റാഷിദ്. ആര്‍എസ്എസും നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കുകയാണെന്നാണ് ഷെഹ്‌ല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആര്‍എസ്എസും നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയും ചേര്‍ന്ന് മോദിയെ വധിച്ചശേഷം മുസ്ലീങ്ങളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും കുറ്റക്കാരാക്കാനും അതിന്റെ പേരില്‍ മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു ഷെഹ്‌ലയുടെ ട്വീറ്റ്. 'രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റൈല്‍' എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയായിരുന്നു ഷെഹ്‌ലയുടെ ട്വീറ്റ്.

Looks like RSS/Gadkari is planning to assassinate Modi, and then blame it upon Muslims/Communists and then lynch Muslims #RajivGandhiStyle